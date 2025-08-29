Bolsonaro e seus filhos são filiados ao PL: Eduardo (SP), o senador Flávio (RJ) e os vereadores Carlos (RJ) e Jair Renan (SC)Saul Loeb/AFP
Eduardo diz que família Bolsonaro pode deixar PL se Tarcísio se filiar
Segundo o deputado, se o governador de São Paulo fosse eleito presidente em 2026, seria difícil que ele e seus parentes tivessem participação em seu governo
Eduardo diz que família Bolsonaro pode deixar PL se Tarcísio se filiar
Segundo o deputado, se o governador de São Paulo fosse eleito presidente em 2026, seria difícil que ele e seus parentes tivessem participação em seu governo
Volkswagen é condenada por exploração de trabalho escravo
Companhia alemã deverá pagar R$ 165 milhões por dano moral coletivo
Eduardo Suplicy recebe alta após cirurgia de implante de marca-passo
Deputado estadual de 84 anos passou mal durante congresso, foi internado e seguirá recuperação em casa sob acompanhamento médico
Lula acusa Nikolas de defender crime organizado com vídeo do Pix; deputado ameaça processo
Presidente comentava sobre a megaoperação contra o crime organizado foi deflagrada nesta quinta-feira (28)
Justiça de Pernambuco suspende auxílio-alimentação criado por prefeito para ele mesmo
Valor do benefício é de R$ 5 mil para o gestor municipal e R$ 2.500 para os outros cargos
Moraes suspende uso de tornozeleira pelo senador Marcos do Val
Relaxamento da medida cautelar atendeu a recurso do Senado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.