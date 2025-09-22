Michel Temer falou que é hora de esperar a poeira assentarAgência Brasil
Temer diz que será necessário 'repensar tudo' sobre dosimetria após novas sanções do EUA
Ex-presidente disse que o governo Trump fez um gesto 'bastante agressivo'
Relator da CPMI pede prisão preventiva de sócio do 'Careca do INSS'
Empresário diz que atuou apenas como administrador financeiro
Embaixada dos EUA republica críticas a Moraes nas redes sociais
Mensagens foram postadas após sanções à esposa do ministro do STF
Moraes libera para julgamento ação contra Núcleo 4 da trama golpista
Fazem parte do grupo sete investigados
Brasil e mais 16 países assinam carta por transição energética justa
Meta do grupo é triplicar geração de energia limpa até 2030
Lula diz que manifestações são 'espetáculo da democracia'
Protestos levaram milhares de pessoas às ruas no domingo
