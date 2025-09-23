Segundo o chefe do Itamaraty, o Brasil está disposto a negociar questões relacionadas à tarifa de 50% - Tânia Rêgo / Agência Brasil

Segundo o chefe do Itamaraty, o Brasil está disposto a negociar questões relacionadas à tarifa de 50%Tânia Rêgo / Agência Brasil

Publicado 23/09/2025 15:45

"Eu espero que o presidente Lula e o presidente Trump possam conversar. O presidente Lula está sempre pronto para conversar com qualquer chefe de Estado que esteja no interesse do Brasil. Isso pode acontecer também por um telefonema ou videoconferência porque, infelizmente, o presidente está muito ocupado, ele tem uma agenda muito cheia, então talvez não seja possível se encontrar pessoalmente", afirmou Mauro Vieira em entrevista para a jornalista Christiane Amanpour, da CNN Internacional.

Segundo o chefe do Itamaraty, o Brasil está disposto a negociar questões relacionadas à tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, mas que a "soberania e a independência dos Poderes brasileiros" não estão em negociação. "O Brasil é um país de negociação e estamos sempre prontos para negociar", afirmou.

Após o discurso de Lula na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira, os dois concordaram em conversar na semana que vem. Segundo fontes ligadas à Presidência, a saudação foi "mútua", mas teria sido o americano quem tomou a iniciativa de cumprimentar o chefe do Executivo brasileiro.