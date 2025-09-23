Segundo o chefe do Itamaraty, o Brasil está disposto a negociar questões relacionadas à tarifa de 50%Tânia Rêgo / Agência Brasil
Mauro Vieira diz que conversa entre Lula e Trump deve ser por telefone ou videoconferência
Segundo ministro, encontro pessoal não será possível devido à agenda do brasileiro
Conselho de Ética abre processo contra Eduardo Bolsonaro
Colegiado sorteou a lista tríplice de parlamentares, da qual será definido o relator
Eduardo e Figueiredo têm 15 dias para se manifestarem sobre denúncia
Ministro Alexandre de Moraes concedeu prazo nesta terça-feira
Ministério da Saúde passa a recomendar mamografia a partir dos 40 anos
Faixa de 40 a 49 anos concentra 23% dos casos de câncer de mama
Confira a íntegra do discurso de Lula na abertura da Assembleia da ONU
Presidente falou sobre Gaza, crise climática e defendeu soberania
PGR diz que réus do 'núcleo de gerência' foram imprescindíveis ao plano de golpe
Paulo Gonet pede a condenação de todos os seis acusados
