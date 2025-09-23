O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 23, na Assembleia Geral da ONU, que se reunirá na próxima semana com Lula, em meio a tensões diplomáticas entre os dois países por conta da condenação de Jair Bolsonaro.
"Vamos nos reunir na semana que vem, caso alguém esteja interessado", declarou Trump na ONU minutos após o discurso de Lula, no qual criticou as tarifas e sanções impostas por Washington.
O tom adotado por Trump ao fazer a declaração contrasta com o clima tenso nas relações diplomáticas entre Washington e Brasília, desde que a Casa Branca anunciou o tarifaço de 50% para produtos brasileiros e aplicou sanções contra autoridades do Executivo e ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente dos Estados Unidos foi amistoso ao se referir ao encontro com Lula nos bastidores da assembleia geral da ONU:
"Eu estava entrando [no plenário da ONU], e o líder do Brasil estava saindo. Eu o vi, ele me viu, e nos abraçamos. Na verdade, concordamos que nos encontraríamos na semana que vem", disse Trump. "Não tivemos muito tempo para conversar, uns 20 segundos. Mas ele pareceu um homem muito legal. Ele gostou de mim, e eu gostei dele".
