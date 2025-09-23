Donald Trump havia dito que o uso de paracetamol e vacinas estava ligado com o aumento do número de crianças autistas - AFP

Publicado 23/09/2025 09:20

O porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, disse à imprensa que, embora alguns estudos observacionais tenham sugerido uma possível associação entre o autismo e o acetaminofeno ou paracetamol, outros "não demonstraram tal relação".

"As evidências continuam sendo inconsistentes", acrescentou.

E quanto às vacinas, ele afirmou que não há dúvida: "As vacinas não causam autismo".