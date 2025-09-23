Donald Trump havia dito que o uso de paracetamol e vacinas estava ligado com o aumento do número de crianças autistasAFP
OMS desmente Trump e descarta ligação entre paracetamol, vacinas e autismo
Porta-voz da organização disse que as 'evidências continuam sendo inconsistentes' sobre a possível associação do medicamento com a doença
