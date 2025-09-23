Donald Trump havia dito que o uso de paracetamol e vacinas estava ligado com o aumento do número de crianças autistasAFP

Mais artigos de AFP
AFP
Não existe um vínculo comprovado de que o paracetamol ou as vacinas provoquem autismo, afirmou nesta terça-feira (23) a Organização Mundial da Saúde (OMS), após os comentários do presidente americano, Donald Trump, dizendo o contrário.
O porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, disse à imprensa que, embora alguns estudos observacionais tenham sugerido uma possível associação entre o autismo e o acetaminofeno ou paracetamol, outros "não demonstraram tal relação".
"As evidências continuam sendo inconsistentes", acrescentou.
E quanto às vacinas, ele afirmou que não há dúvida: "As vacinas não causam autismo".