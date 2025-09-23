Postagem de Trump marca uma mudança de posição do presidente americano em relação ao território ucraniano AFP
Trump sugere que Ucrânia poderia avançar além das fronteiras originais
Republicano descreveu a Rússia como um 'tigre de papel'
Trump sugere que Ucrânia poderia avançar além das fronteiras originais
Republicano descreveu a Rússia como um 'tigre de papel'
Banco Mundial anuncia US$ 4 bi em apoio à Argentina
Medida indica novo respaldo internacional à agenda de reformas macroeconômicas do presidente Javier Milei
Hamas nega acusações de Trump e culpa Israel por bloqueio de cessar-fogo em Gaza
Movimento palestino afirma que Netanyahu é o único impedimento para acordo
Trump critica ONU e afirma que poderia ganhar Nobel da Paz
Em discurso, presidente dos EUA exaltou o próprio governo
Trump diz que se reunirá com Lula na próxima semana
Presidente dos Estados Unidos adotou um clima amistoso para se referir ao chefe do Executivo brasileiro
Na ONU, Trump diz que reconhecimento do Estado palestino é 'recompensa' por 'atrocidades horríveis'
Presidente dos EUA critica aliados por postura em relação ao Hamas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.