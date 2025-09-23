Presidente americano afirmou que o Hamas recusava-se a liberar os reféns cativos em GazaAFP
Hamas nega acusações de Trump e culpa Israel por bloqueio de cessar-fogo em Gaza
Movimento palestino afirma que Netanyahu é o único impedimento para acordo
Hamas nega acusações de Trump e culpa Israel por bloqueio de cessar-fogo em Gaza
Movimento palestino afirma que Netanyahu é o único impedimento para acordo
Trump critica ONU e afirma que poderia ganhar Nobel da Paz
Em discurso, presidente dos EUA exaltou o próprio governo
Trump diz que se reunirá com Lula na próxima semana
Presidente dos Estados Unidos adotou um clima amistoso para se referir ao chefe do Executivo brasileiro
Na ONU, Trump diz que reconhecimento do Estado palestino é 'recompensa' por 'atrocidades horríveis'
Presidente dos EUA critica aliados por postura em relação ao Hamas
Secretário do Tesouro dos EUA compara mulher de Alexandre de Moraes e ministro a Bonnie e Clyde
Scott Bessent fez referência ao casal de criminosos que ficou conhecido por realizar diversos roubos e assaltos a bancos no país, na década de 1930
Homem é condenado por matar filho de 3 anos e agredir outro em abrigo nos EUA
Criança apresentava múltiplos ferimentos no corpo, além de três lacerações no fígado e hemorragia interna. Garoto sofreu 23 fraturas nas costelas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.