Abrigo que a família residia ficava dentro de um hotel na cidade de Elmhurst, nos Estados Unidos - Reprodução / Internet

Publicado 23/09/2025 11:04

A Justiça dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira (23), que um homem foi condenado a 32 anos de prisão por matar seu filho de 3 anos em um abrigo no estado de Illinois. Segundo as autoridades, ele também abusava fisicamente do irmão mais novo do menino.



Shaquan Butler, de 29 anos, residia com sua família - mulher e três filhos - em um abrigo dentro de um hotel na cidade de Elmhurst.



No dia 13 de novembro de 2022, a mãe das crianças ligou para emergência informando que um dos seus filhos não estava respirando. Ao chegarem no local, os paramédicos encontraram o menino de 3 anos deitado no chão sem roupas, e com hematomas visíveis por todo o corpo, incluindo três grandes na testa.



Butler contou aos profissionais que tentou salvar o filho após ele se engasgar enquanto comia. A criança foi encaminhada a um hospital local, porém não resistiu aos ferimentos.



Segundo relatório do legista, a vítima apresentava múltiplos ferimentos no corpo, além de três lacerações no fígado e hemorragia interna significativas. O garoto sofreu ainda 23 fraturas nas costelas, sendo algumas entre alguns dias e uma semana antes de sua morte.

O exame ainda detectou que não haviam evidências de obstrução das vias aéreas e o estômago da criança estava vazio, contestando a versão do pai.



Os médicos também realizaram exames no irmão mais novo da vítima, de 2 anos, os quais revelaram que ele sofria de desnutrição e também possuía ferimentos consistentes com abuso infantil.



Butler foi condenado por homicídio em segundo grau, agressão em segundo grau e seis acusações de colocar em risco o bem-estar de uma criança.