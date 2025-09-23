Trump viajava para o estado de VirgíniaBrendan Smialowski / AFP
Homem é preso por apontar laser contra helicóptero de Trump
Administração Federal de Aviação contabiliza quase 6 mil acidentes com esta causa desde o início do ano
Casal é acusado de manter seis filhos presos em depósito sem luz e comida nos EUA
Crianças tinham apenas um balde para ser usado como banheiro e um colchão sem lençol, apontam autoridades
Trump assina ordem para designar movimento Antifa como uma organização terrorista doméstica
Segundo a Casa Branca, todos os departamentos e agências devem investigar, interromper e desmantelar quaisquer operações ilegais do movimento
Em meio a tensões entre Venezuela e EUA, Trump rejeita convite de Maduro para dialogar
Presidente americano acusa o venezuelano de liderar um cartel de drogas
FDA emitirá aviso a médicos sobre risco do paracetamol durante a gravidez, diz Kennedy Jr
Secretário de Saúde dos EUA afirmou que a ação incluirá uma mudança nos rótulos do medicamento
Lula: 'No momento em que governo dos EUA estiver disposto a conversar, garanto que estaremos'
Presidente está em Nova York para participar da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas
