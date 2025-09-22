Lula acredita que 'tudo pode ser resolvido em uma mesa de negociações'Evaristo Sa/AFP
Lula: 'No momento em que governo dos EUA estiver disposto a conversar, garanto que estaremos'
Presidente está em Nova York para participar da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas
Lula chama guerra na Faixa de Gaza de 'limpeza étnica' e critica ações de Israel em reunião da ONU
Em discurso, presidente lembrou que o Brasil reconheceu o Estado da Palestina em 2010
Na ONU, França anuncia reconhecimento oficial de Estado da Palestina
Portugal, Reino Unido, Austrália e Canadá também reconheceram; A medida, porém, é contestada pelo presidente dos EUA, Donald Trump
Programa de Jimmy Kimmel retornará nesta terça-feira após ABC retirar suspensão
Emissora decide retomar exibição após críticas à afastamento motivado por comentários sobre assassinato de Charlie Kirk
Ministros de Israel pressionam por anexação da Cisjordânia após novos reconhecimentos da Palestina
Autoridades do governo Netanyahu se pronunciaram em resposta ao movimento de líderes ocidentais na Assembleia da ONU
Conselho de Segurança da ONU discute violação do espaço aéreo da Estônia por caças russos
Episódio gerou fortes reações de países europeus
