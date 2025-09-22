Robert F. Kennedy Jr. ligou o uso do paracetamol ao diagnósticos TDAH - AFP

Publicado 22/09/2025 20:29 | Atualizado 22/09/2025 21:01

O secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., afirmou nesta segunda-feira, 22, que a Food and Drug Administration (FDA) emitirá aviso aos médicos sobre risco do paracetamol durante a gravidez, ligando a relação do uso do medicamento ao autismo em crianças.



Segundo o presidente americano, Donald Trump, que participou de uma coletiva de imprensa com Kennedy Jr., a FDA recomendará que mulheres limitem o uso de Tylenol — que tem o paracetamol como princípio ativo — durante a gravidez, a menos que seja "medicamente necessário". "Apenas mulheres que 'não conseguem suportar' devem tomar Tylenol", acrescentou o presidente.



Kennedy Jr. afirmou que a ação incluirá uma mudança nos rótulos de paracetamol e também ligou o uso do medicamento ao diagnósticos de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).

Trump

Donald Trump afirmou que o 'establishment' está errado sobre o Tylenol, ao ser perguntado por um repórter sobre estudos e especialistas que comprovam a segurança do medicamento e não ligam seu composto principal - o paracetamol - com casos de autismo. "Quando você tiver seu bebê, não dê Tylenol ao seu bebê, de jeito nenhum", disse.



O presidente espera que outros países sigam as diretrizes dos EUA sobre o paracetamol. Trump comentou que reduzirá custos de medicamentos, incluindo o Ozempic, apesar de comentar que ele é "ineficaz para as pessoas que observei".



O republicano ainda pontuou que a economia está indo bem e que o mercado de ações atingiu recorde histórico.