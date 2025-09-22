Robert F. Kennedy Jr. ligou o uso do paracetamol ao diagnósticos TDAHAFP
Segundo o presidente americano, Donald Trump, que participou de uma coletiva de imprensa com Kennedy Jr., a FDA recomendará que mulheres limitem o uso de Tylenol — que tem o paracetamol como princípio ativo — durante a gravidez, a menos que seja "medicamente necessário". "Apenas mulheres que 'não conseguem suportar' devem tomar Tylenol", acrescentou o presidente.
Kennedy Jr. afirmou que a ação incluirá uma mudança nos rótulos de paracetamol e também ligou o uso do medicamento ao diagnósticos de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).
O presidente espera que outros países sigam as diretrizes dos EUA sobre o paracetamol. Trump comentou que reduzirá custos de medicamentos, incluindo o Ozempic, apesar de comentar que ele é "ineficaz para as pessoas que observei".
O republicano ainda pontuou que a economia está indo bem e que o mercado de ações atingiu recorde histórico.
