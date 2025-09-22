Trump tenta relacionar as ações do Antifa ao assassinato de Charlie KirkAFP
Trump assina ordem para designar movimento Antifa como uma organização terrorista doméstica
Segundo a Casa Branca, todos os departamentos e agências devem investigar, interromper e desmantelar quaisquer operações ilegais do movimento
Em meio a tensões entre Venezuela e EUA, Trump rejeita convite de Maduro para dialogar
Presidente americano acusa o venezuelano de liderar um cartel de drogas
FDA emitirá aviso a médicos sobre risco do paracetamol durante a gravidez, diz Kennedy Jr
Secretário de Saúde dos EUA afirmou que a ação incluirá uma mudança nos rótulos do medicamento
Lula: 'No momento em que governo dos EUA estiver disposto a conversar, garanto que estaremos'
Presidente está em Nova York para participar da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas
Lula chama guerra na Faixa de Gaza de 'limpeza étnica' e critica ações de Israel em reunião da ONU
Em discurso, presidente lembrou que o Brasil reconheceu o Estado da Palestina em 2010
Na ONU, França anuncia reconhecimento oficial de Estado da Palestina
Portugal, Reino Unido, Austrália e Canadá também reconheceram; A medida, porém, é contestada pelo presidente dos EUA, Donald Trump
