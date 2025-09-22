Trump tenta relacionar as ações do Antifa ao assassinato de Charlie Kirk - AFP

Publicado 22/09/2025 21:34

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva designando o movimento Antifa como uma organização terrorista doméstica, alegando que o grupo pratica violência política projetada para suprimir a atividade legal e obstruir o estado de direito.

Segundo a Casa Branca, todos os departamentos e agências relevantes devem utilizar autoridades aplicáveis para investigar, interromper e desmantelar quaisquer operações ilegais — especialmente aquelas envolvendo ações terroristas — conduzidas pela Antifa ou por qualquer pessoa que afirme agir em nome da Antifa.

Trump já havia dito na semana passada que tomaria essa ação após o assassinato de Charlie Kirk, em 10 de setembro. O republicano liga o caso a grupos da esquerda radical, embora não haja evidências de que Kirk tenha sido morto por um ativista de esquerda.