Charles Dupriest e Azyia Zielinski afirmaram que estão em situação de rua há cerca de seis semanas - Divulgação / Departamento de Polícia de Milwaukee

Publicado 23/09/2025 08:49

Charles Dupriest, de 33 anos, e Azyia Zielinski, 26, foram presos acusados de manter seus seis filhos trancados em um depósito sem acesso a comida ou luz em Wisconsin, Estados Unidos. De acordo com as autoridades, o estabelecimento tinha apenas um balde para ser usado como banheiro, um colchão sem lençol e um sofá.

Segundo a polícia, quando agentes chegaram ao local da denúncia, ouviram crianças chorando e tossindo. Então, eles chamaram os Bombeiros, que cortaram o cadeado da unidade.

Os sargentos encontraram os jovens, de 9, 7, 5, 3 e 2 anos, além de um bebê de 2 meses, conforme o jornal “The People”. Eles relataram que a unidade tinha um cheiro “fétido” e a única fonte de iluminação era uma fresta na porta da garagem.

O jovem de 9 anos explicou que era o responsável por cuidar dos irmãos e disse que seus pais ficavam bêbados e os agrediam.

Os policiais também encontraram Charles e Azyia dormindo com o cachorro da família em um carro no lado de fora do depósito. Eles afirmaram que estavam em situação de rua há cerca de seis semanas. O homem disse que em algumas noites, dormiu no cativeiro com as crianças.

O caso aconteceu na última terça-feira (16). Azyia compareceu ao tribunal pela primeira vez na sexta-feira (19) e ficou emocionada durante a fala do comissário judicial.

“Temos seus filhos afirmando que não tinham comida. Que o único alimento encontrado vinha do lixo. Eles não tinham banheiro. Usavam um balde. E mais perturbador que tudo isso são as declarações de que tanto você quanto o pai deles afirmaram que poderiam ter ficado com familiares”, disse o comissário.

Conforme os registros públicos do tribunal, Azyia está presa sob fiança de 5 mil dólares (cerca de R$ 26 mil, na cotação atual),e Charles, que também foi acusado de porte de arma de fogo, 20 mil dólares (R$ 106 mil).