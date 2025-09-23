Pelo menos 64 execuções foram realizadas no Irã somente na última semanaHeinz-Peter Bader
Ao menos mil prisioneiros foram executados no Irã em 2025, diz ONG
Número é o mais elevado desde que a organização começou a monitorar, ainda em 2008
OMS desmente Trump e descarta ligação entre paracetamol, vacinas e autismo
Porta-voz da organização disse que as 'evidências continuam sendo inconsistentes' sobre a possível associação do medicamento com a doença
Homem é preso por apontar laser contra helicóptero de Trump
Administração Federal de Aviação contabiliza quase 6 mil acidentes com esta causa desde o início do ano
Casal é acusado de manter seis filhos presos em depósito sem luz e comida nos EUA
Crianças tinham apenas um balde para ser usado como banheiro e um colchão sem lençol, apontam autoridades
Trump assina ordem para designar movimento Antifa como uma organização terrorista doméstica
Segundo a Casa Branca, todos os departamentos e agências devem investigar, interromper e desmantelar quaisquer operações ilegais do movimento
Em meio a tensões entre Venezuela e EUA, Trump rejeita convite de Maduro para dialogar
Presidente americano acusa o venezuelano de liderar um cartel de drogas
