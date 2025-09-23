Alexandre de Moraes e a mulher, Viviane, em foto de 2023 - Ricardo Stuckert / Presidência da República

Publicado 23/09/2025 11:38

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, comparou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, ao casal de criminosos americanos Bonnie e Clyde, que atuou no país nos anos 1930, nesta segunda-feira (22).

"Não há Clyde sem Bonnie", afirmou Bessent, quando questionado sobre as sanções da Lei Magnitsky aplicadas à Viviane . "Se necessário, qualquer instituição financeira brasileira que lide com indivíduos sancionados também deve considerar essas ações com cuidado", destacou, segundo a agência "Reuters".

Novas sanções

A advogada foi sancionada após decisão publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro norte-americano.

A Lei Magnitsky é um mecanismo previsto na legislação estadunidense usado para punir unilateralmente supostos violadores de direitos humanos no exterior. A medida atinge Alexandre de Moraes desde o último dia 30 de julho.

O presidente Donald Trump é aliado de Jair Bolsonaro e tem usado a lei como retaliação ao ministro, relator do processo que condenou o ex-presidente brasileiro a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de estado.

Em nota à imprensa, Moraes repudiou a nova sanção . "A ilegal e lamentável aplicação da Lei Magnitsky à minha esposa não só contrasta com a história dos Estados Unidos da América, de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como também violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do Judiciário", disse.

Sobre Bonnie e Clyde

Bonnie Parker e Clyde Barrow foram um casal de criminosos dos Estados Unidos no início da década de 1930. Eles lideraram a quadrilha "Borrow Gang", que realizou diversos roubos, assaltos a bancos, assassinatos e sequestros no país. O FBI estima que a dupla matou ao menos 13 pessoas.

Eles morreram no dia 23 de maio de 1934, em uma emboscada. Ao receberem informações da localização de Bonnie e Clyde, policiais se esconderam em arbustos ao lado de uma estrada em Louisiana. Quando os bandidos passaram em um carro, os agentes abriram fogo. A história dos dois bandidos se tornou um filme, "Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas", lançado em 1967.