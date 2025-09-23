Derrota eleitoral de Javier Milei trouxe insegurança ao mercadoAFP
Banco Mundial anuncia US$ 4 bi em apoio à Argentina
Medida indica novo respaldo internacional à agenda de reformas macroeconômicas do presidente Javier Milei
Banco Mundial anuncia US$ 4 bi em apoio à Argentina
Medida indica novo respaldo internacional à agenda de reformas macroeconômicas do presidente Javier Milei
Hamas nega acusações de Trump e culpa Israel por bloqueio de cessar-fogo em Gaza
Movimento palestino afirma que Netanyahu é o único impedimento para acordo
Trump critica ONU e afirma que poderia ganhar Nobel da Paz
Em discurso, presidente dos EUA exaltou o próprio governo
Trump diz que se reunirá com Lula na próxima semana
Presidente dos Estados Unidos adotou um clima amistoso para se referir ao chefe do Executivo brasileiro
Na ONU, Trump diz que reconhecimento do Estado palestino é 'recompensa' por 'atrocidades horríveis'
Presidente dos EUA critica aliados por postura em relação ao Hamas
Secretário do Tesouro dos EUA compara mulher de Alexandre de Moraes e ministro a Bonnie e Clyde
Scott Bessent fez referência ao casal de criminosos que ficou conhecido por realizar diversos roubos e assaltos a bancos no país, na década de 1930
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.