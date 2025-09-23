Ryan Routh, de 59 anos, apontou um rifle através de uma cerca enquanto Donald Trump jogava golfe em West Palm Beach, Flórida, em setembro passadoDivulgação
Acusado de tentar matar Donald Trump corta o próprio pescoço no julgamento
Ryan Routh, de 59 anos, corre o risco de pegar prisão perpétua
Morre aos 87 anos a atriz italiana Claudia Cardinale
A atriz, nascida na Tunísia e símbolo da era dourada do cinema europeu, brilhou em clássicos como 'O Leopardo', 'Fellini 8 e meio' e 'Era uma Vez no Oeste'
Jimmy Kimmel ressurge nas redes sociais antes de voltar ao ar nesta terça; veja o que ele disse
Programa televisivo do comediante foi suspenso após comentário sobre a morte do influenciador trumpista Charlie Kirk
Macron diz que Trump pode ganhar Nobel da Paz se 'parar' guerra em Gaza
Presidente dos Estados Unidos já expressou sua vontade de ganhar o prêmio em outras ocasiões
Trump sugere que Ucrânia poderia avançar além das fronteiras originais
Republicano descreveu a Rússia como um 'tigre de papel'
Banco Mundial anuncia US$ 4 bi em apoio à Argentina
Medida indica novo respaldo internacional à agenda de reformas macroeconômicas do presidente Javier Milei
