Ryan Routh, de 59 anos, apontou um rifle através de uma cerca enquanto Donald Trump jogava golfe em West Palm Beach, Flórida, em setembro passado - Divulgação

Ryan Routh, de 59 anos, apontou um rifle através de uma cerca enquanto Donald Trump jogava golfe em West Palm Beach, Flórida, em setembro passadoDivulgação

Publicado 23/09/2025 17:42 | Atualizado 23/09/2025 19:31

Ryan Routh, de 59 anos, foi condenado por tentar assassinar Donald Trump durante uma partida de golfe em West Palm Beach, na Flórida, em setembro de 2024. Logo após o veredito, concedido na sexta-feira (20) passada, ele se cortou no pescoço com uma caneta, mas foi contido pelos guardas e está fora de perigo.

Segundo as investigações, Routh se escondeu em arbustos do campo de golfe com um rifle semiautomático e foi flagrado por um agente do Serviço Secreto, que atirou antes que ele disparasse. O acusado fugiu e foi preso 45 minutos depois em uma estrada, sem ter efetuado disparos.

O júri o considerou culpado de cinco crimes, incluindo tentativa de assassinato de um candidato presidencial, porte de arma para promover violência e agressão a um agente federal. Routh se defendeu sozinho, negou intenção de matar e convocou apenas três testemunhas. O julgamento durou duas semanas e meia, com 38 testemunhas da acusação.

Trump, que já havia sobrevivido a um atentado dois meses antes, elogiou a juíza Aileen Cannon e o Departamento de Justiça, chamando Routh de “homem mau com más intenções”. A procuradora-geral Pam Bondi afirmou que o caso demonstra o compromisso do governo em punir atos de violência política. Routh pode pegar prisão perpétua.