Ryan Routh, de 59 anos, apontou um rifle através de uma cerca enquanto Donald Trump jogava golfe em West Palm Beach, Flórida, em setembro passadoDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Ryan Routh, de 59 anos, foi condenado por tentar assassinar Donald Trump durante uma partida de golfe em West Palm Beach, na Flórida, em setembro de 2024. Logo após o veredito, concedido na sexta-feira (20) passada, ele se cortou no pescoço com uma caneta, mas foi contido pelos guardas e está fora de perigo.
Segundo as investigações, Routh se escondeu em arbustos do campo de golfe com um rifle semiautomático e foi flagrado por um agente do Serviço Secreto, que atirou antes que ele disparasse. O acusado fugiu e foi preso 45 minutos depois em uma estrada, sem ter efetuado disparos.
O júri o considerou culpado de cinco crimes, incluindo tentativa de assassinato de um candidato presidencial, porte de arma para promover violência e agressão a um agente federal. Routh se defendeu sozinho, negou intenção de matar e convocou apenas três testemunhas. O julgamento durou duas semanas e meia, com 38 testemunhas da acusação.
Trump, que já havia sobrevivido a um atentado dois meses antes, elogiou a juíza Aileen Cannon e o Departamento de Justiça, chamando Routh de “homem mau com más intenções”. A procuradora-geral Pam Bondi afirmou que o caso demonstra o compromisso do governo em punir atos de violência política. Routh pode pegar prisão perpétua.
fotogaleria
Ryan Routh, de 59 anos, apontou um rifle através de uma cerca enquanto Donald Trump jogava golfe em West Palm Beach, Flórida, em setembro passado
Ryan Routh, de 59 anos, foi preso pela tentativa de assassinato do presidente americano Donald Trump