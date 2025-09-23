Djidja Cardoso morreu em maio - Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2025 16:06 | Atualizado 23/09/2025 16:16

São Paulo - O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM) anulou nesta segunda-feira, 22, o processo contra os réus envolvidos na morte da empresária e ex-sinhazinha do boi Garantido, Djidja Cardoso. A decisão ocorreu após acolhimento do recurso da defesa, em atendimento à recomendação do Ministério Público, que apontou falha na condução do caso e solicitou o retorno do processo à primeira instância.

A reportagem entrou em contato com o TJ-AM, que informou que "o colegiado acolheu o argumento dos advogados dos réus quanto ao cerceamento de defesa, devido à juntada de laudo toxicológico após as alegações finais, e decidiu pela nulidade da sentença e dos atos processuais subsequentes à juntada dos laudos toxicológicos, em sintonia com o parecer do Ministério Público do Amazonas."

O TJ-AM também informou que o pedido de liberdade dos acusados foi negado. O julgamento virtual teve início às 9h e contou com a apresentação verbal dos argumentos da defesa, relatados pela desembargadora Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques.

Os réus haviam sido condenados em dezembro de 2024 pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As penas eram de 10 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão para cada um dos réus:

- Cleusimar Cardoso Rodrigues (mãe de Djidja);

- Ademar Farias Cardoso Neto (irmão);

- José Máximo Silva de Oliveira (proprietário de clínica veterinária);

- Sávio Soares Pereira (sócio da clínica);

- Hatus Moraes Silveira (coach);

- Verônica da Costa Seixas (gerente de rede de salões de beleza);

- Bruno Roberto da Silva Lima (ex-namorado de Djidja).

Segundo o Ministério Público, há provas consistentes contra os acusados, como depoimentos e mensagens extraídas de celulares, que indicam uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. Apenas Verônica e Bruno Roberto estão em liberdade provisória para recorrer, enquanto os demais permanecem em regime fechado até a análise do habeas corpus pelo STJ.

Investigação

A família de Djidja Cardoso teria fundado o grupo religioso "Pai, Mãe, Vida", que promovia o uso de cetamina, droga sintética com potencial alucinógeno e de dependência. A substância era fornecida pela clínica veterinária dos réus e utilizada em rituais que, segundo a polícia, incluíam violência sexual e abortos.

Djidja, que foi uma das principais atrações do Festival de Parintins por cinco anos, morreu em 28 de maio. O laudo preliminar do Instituto Médico-Legal (IML) apontou edema cerebral como causa da morte, mas não definiu o que provocou o quadro. A principal linha de investigação sugere overdose de cetamina, corroborada por achados de frascos e seringas na residência da família.

De acordo com as apurações, Ademar Cardoso introduziu a cetamina na família após contato com a droga em Londres, e ele e Cleusimar consideravam-se figuras religiosas centrais, com Djidja associada a Maria Madalena.

Os crimes de charlatanismo, curandeirismo, manipulação e adulteração de medicamentos, além de estupro e outros delitos, serão desmembrados e investigados separadamente. A sentença atual trata apenas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alguns ex-funcionários da clínica veterinária e do salão de beleza foram absolvidos por insuficiência de provas