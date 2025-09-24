Se as condenações forem mantidas, penas só começarão a ser cumpridas após trânsito em julgado do processoFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
STF publica ata de julgamento de Bolsonaro e deflagra corrida para recursos
Advogados analisam acórdão para identificar possíveis omissões e pontos a contestar
STF publica ata de julgamento de Bolsonaro e deflagra corrida para recursos
Advogados analisam acórdão para identificar possíveis omissões e pontos a contestar
Michelle Bolsonaro admite que pode disputar as eleições de 2026
Ex-primeira-dama também é cotada para concorrer a uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal
Volume armazenado em mananciais da Grande São Paulo cai para 32,3%, afirma Sabesp
Este é o menor patamar para a data desde 2015, quando a região sofreu os efeitos de uma crise hídrica histórica
Quem eram os dois cineastas brasileiros que morreram em queda de avião no Pantanal
Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz dirigiu a série 'Dossiê Chapecó', indicada ao Emmy Internacional
Vídeo! Em clima descontraído, Lula e Macron andam de braços dados na ONU
Presidente da França diz que viu o discurso do petista e afirma que ele é um 'guerreiro'
Quem é Kongjian Yu, renomado arquiteto chinês que morreu em acidente aéreo no MS
Ele criou o conceito de 'cidades-esponja', alternativa para ajudar a combater as enchentes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.