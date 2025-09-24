Boleto com a cobrança foi enviado dia 13 de agosto para o gabinete de Eduardo BolsonaroMandel Ngan/AFP
Câmara cobra R$ 13 mil de Eduardo Bolsonaro por faltas não justificadas; boleto já está vencido
Medida foi tomada a partir de recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU)
Câmara cobra R$ 13 mil de Eduardo Bolsonaro por faltas não justificadas; boleto já está vencido
Medida foi tomada a partir de recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU)
Frase atribuída a Paulo Guedes sobre caminhões-pipa é montagem
Publicação tenta vincular ex-ministro a discurso sobre exploração da seca, mas não há registro de que ele tenha feito tal declaração
STF marca julgamento de réus do núcleo 4 da trama golpista
Primeira Turma reservou quatro dias em outubro
Adultos que moram com os pais não serão notificados pela Receita Federal
Posts desinformam ao dizer que filhos poderão cair na malha fina por não declarar imóvel em que vivem
PEC sobre fundo de reparação racial não acaba com a categoria parda
Texto, criticado por aliados de Bolsonaro, prevê instituir o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial, estimado em R$ 20 bilhões
Região onde caiu avião em MS teve gravação da novela 'Pantanal' e fazenda da família Rondon
Avião caiu próximo à pista de pouso do hotel-fazenda e explodiu
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.