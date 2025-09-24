Para Alcolumbre, não há necessidade de submeter o assunto à votação no plenário do SenadoAscom Davi Alcolumbre / Divulgação
Alcolumbre arquiva PEC da Blindagem após rejeição da proposta em comissão
Recusa foi unânime entre os senadores
