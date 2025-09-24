Morre último sobrevivente de povo indígena no Maranhão Divulgação/Funai
Morre último sobrevivente de povo indígena no Maranhão
Aurá tinha 77 anos e vivia sozinho desde a morte do irmão, em 2014
MP que amplia atendimento especializado no SUS é aprovada no Congresso
Texto segue para sanção do presidente Lula
Polícia reconhece falhas em relatório de vistoria na casa de Bolsonaro
Seap diz que falhas não comprometeram monitoramento na residência
'PEC da Blindagem foi vergonha nacional', diz Lula
Presidente do Senado mandou arquivar proposta
Senado aprova projeto da MP do Agora tem Especialistas; texto vai à sanção
Programa tem o objetivo de qualificar e diversificar as ações e os serviços de saúde à população
Brasil vai cobrar ONU sobre criação de Estado palestino, diz Lula
Nações Unidas devem criar Palestina como criou Israel, defendeu
