Justiça emite 8º mandado de prisão por morte de ex-delegado em SP
Investigação apura se crime tem relação com o PCC
STF retoma julgamento sobre quebra de sigilo de buscas na internet
Ministros avaliam recurso do Google contra decisão do STJ
BC recebeu em 2025 denúncias de 53 ataques cibernéticos; foram 59 em 2024
Informação é de Aristides Cavalcante Neto, chefe de unidade no Departamento de Gestão Estratégica e Supervisão Especializada (Degef) da autarquia
Oficial de Justiça relata ao STF dificuldade para notificar Eduardo Bolsonaro de denúncia
Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo foram denunciados nesta segunda-feira (22) por 'coação' no processo da trama golpista
Anvisa: não há registros que relacionem paracetamol a autismo
Agência diz que o uso do medicamento é seguro
Alcolumbre arquiva PEC da Blindagem após rejeição da proposta em comissão
Recusa foi unânime entre os senadores
