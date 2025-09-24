BC recebeu em 2025 denúncias de 53 ataques cibernéticos; foram 59 em 2024 Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Informação é de Aristides Cavalcante Neto, chefe de unidade no Departamento de Gestão Estratégica e Supervisão Especializada (Degef) da autarquia
Informação é de Aristides Cavalcante Neto, chefe de unidade no Departamento de Gestão Estratégica e Supervisão Especializada (Degef) da autarquia
Oficial de Justiça relata ao STF dificuldade para notificar Eduardo Bolsonaro de denúncia
Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo foram denunciados nesta segunda-feira (22) por 'coação' no processo da trama golpista
Anvisa: não há registros que relacionem paracetamol a autismo
Agência diz que o uso do medicamento é seguro
Alcolumbre arquiva PEC da Blindagem após rejeição da proposta em comissão
Recusa foi unânime entre os senadores
Líder do PT diz que texto em debate na Câmara pode reduzir pena de Bolsonaro em 11 anos
Paulinho da Força alerta que projeto de anistia pode diminuir a condenação do ex-presidente e afetar votação do IR
Câmara cobra R$ 13 mil de Eduardo Bolsonaro por faltas não justificadas; boleto já está vencido
Medida foi tomada a partir de recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU)
