O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP)Marcelo Camargo/Agência Brasil
Oficial de Justiça relata ao STF dificuldade para notificar Eduardo Bolsonaro de denúncia
Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo foram denunciados nesta segunda-feira (22) por 'coação' no processo da trama golpista
Oficial de Justiça relata ao STF dificuldade para notificar Eduardo Bolsonaro de denúncia
Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo foram denunciados nesta segunda-feira (22) por 'coação' no processo da trama golpista
Anvisa: não há registros que relacionem paracetamol a autismo
Agência diz que o uso do medicamento é seguro
Alcolumbre arquiva PEC da Blindagem após rejeição da proposta em comissão
Recusa foi unânime entre os senadores
Líder do PT diz que texto em debate na Câmara pode reduzir pena de Bolsonaro em 11 anos
Paulinho da Força alerta que projeto de anistia pode diminuir a condenação do ex-presidente e afetar votação do IR
Câmara cobra R$ 13 mil de Eduardo Bolsonaro por faltas não justificadas; boleto já está vencido
Medida foi tomada a partir de recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU)
Frase atribuída a Paulo Guedes sobre caminhões-pipa é montagem
Publicação tenta vincular ex-ministro a discurso sobre exploração da seca, mas não há registro de que ele tenha feito tal declaração
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.