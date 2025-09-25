Tarcísio afirmou que visita a Bolsonaro será um gesto contínuo de preocupação e consideração pessoalAllan Santos/PR
Tarcísio visita Bolsonaro e diz ter preocupação e consideração ao ex-presidente
Governador de SP destaca amizade e solidariedade ao ex-presidente antes do encontro autorizado pelo STF
Tarcísio visita Bolsonaro e diz ter preocupação e consideração ao ex-presidente
Governador de SP destaca amizade e solidariedade ao ex-presidente antes do encontro autorizado pelo STF
Barroso diz que STF cumpriu dever de preservar o Estado de direito
Ministro comandou sua última sessão como presidente da Corte
Autoridades lamentam ataque que deixou dois mortos em escola no Ceará
Governador determinou ida da cúpula de segurança pública para a região
STF adia conclusão de julgamento sobre sigilo de buscas na internet
Ministro Dias Toffoli fez um pedido de vista
Câmara aprova transferir capital do Brasil para Belém durante COP30
Transferência é simbólica e projeto segue ao Senado
Moraes libera redes sociais da deputada Carla Zambelli
Parlamentar está presa na Itália desde julho deste ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.