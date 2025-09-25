Homem foi morto com 18 facadas e duas mordidas - Reprodução

Homem foi morto com 18 facadas e duas mordidasReprodução

Publicado 25/09/2025 14:34

Minas Gerais - Um homem, de 28 anos, foi morto a facadas em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), pela ex-companheira. Também havia marcas de mordidas em seu corpo. A investigada confessou o crime.

A Polícia Civil concluiu o inquérito nesta quarta-feira (24). Os dois mantinham um relacionamento de apenas duas semanas. A mulher, de 37 anos, disse que se sentia "sufocada" por ele.

O crime ocorreu no dia 13 de julho deste ano, e o corpo da vítima foi encontrado na manhã seguinte em uma residência localizada no bairro Campos Elíseos.

Morte de outro companheiro

A investigada foi indiciada por homicídio qualificado, em razão do meio cruel. Durante os levantamentos, a Polícia Civil localizou registros de que ela já havia matado um companheiro no Rio Grande do Sul e tentado matar outro no Espírito Santo.