Homem foi morto com 18 facadas e duas mordidasReprodução
Homem é morto por ex-companheira com 18 facadas e duas mordidas
Mulher já havia matado outra pessoa com quem se relacionava
Homem é morto por ex-companheira com 18 facadas e duas mordidas
Mulher já havia matado outra pessoa com quem se relacionava
"Careca do INSS" promete entregar à PF documentos que provam inocência
Investigado atribui culpa por eventuais ilegalidades a associações
Haddad: Operação Spare, com participação da Receita, afeta cerca de 200 postos de gasolina
Ação investiga lavagem de dinheiro por parte do PCC
Moraes cobra Daniel Silveira sobre ausência da unidade prisional após sessões de fisioterapia
Ex-deputado cumpre pena de oito anos e nove meses de prisão por ameaçar o Estado Democrático de Direito e incentivar a violência contra integrantes do STF
Motta diz que vota isenção do IR no dia 1º de outubro, mesmo sem acordo sobre anistia
Presidente da Câmara garantiu a análise do projeto pelo plenário 'independente de qualquer outra matéria'
Governistas barram convocação de ex-assessor de senador à CPMI do INSS
Requerimentos foram rejeitados em sessão antes do depoimento de 'Careca do INSS'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.