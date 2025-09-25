A base do governo conseguiu barrar a convocação de Gustavo Marques Gaspar, ex-assessor do senador Weverton RochaValter Campanato / Agência Brasil
Governistas barram convocação de ex-assessor de senador à CPMI do INSS
Requerimentos foram rejeitados em sessão antes do depoimento de 'Careca do INSS'
Vídeo! Relator chama 'Careca do INSS' de ladrão, advogado reage e confusão interrompe CPMI
Deputado Zé Trovão se levantou e caminhou até a mesa do defensor do investigado, intensificando a discussão
Mais de 182 mil aposentados e pensionistas no Estado já receberam devoluções do INSS
No Rio de Janeiro, repasses do governo federal para compensar descontos não autorizados superam R$ 124 milhões
Ataque a tiros deixa dois mortos e três feridos em escola do Ceará
Testemunhas relatam que os disparos partiram de pessoas do lado de fora da instituição
Polícia indicia mais três em caso de estudante trans desaparecida em São Paulo
Inquérito envolvendo outras duas pessoas já havia sido concluído
PCC usa rede de hotéis e motéis para lavar dinheiro, aponta investigação do MP
Documentos apontam que a facção opera com contadores próprios
