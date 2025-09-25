Mais de 100 máquinas caça-níqueis foram apreendidas na operação - Divulgação / PMESP

Publicado 25/09/2025 10:51

A Polícia Militar fechou, na noite desta quarta-feira (24), uma casa de jogos clandestina no Jardim Chapadão, na cidade de Campinas, em São Paulo. Mais de 100 máquinas caça-níqueis foram encontradas e apreendidas no estabelecimento.

Os policiais chegaram ao local após receberem uma denúncia de sequestro e cárcere privado. No estabelecimento, não constataram vítimas. Cerca de 40 pessoas estavam na casa de jogos, além de cinco funcionários. Com um dos clientes, foi apreendido mais de mil reais em dinheiro.



Durante a averiguação no imóvel indicado, os agentes encontraram os equipamentos ligados em uma área reservada.



Dentro do estabelecimento, a PM também localizou noteiros, recibos e diversas notas de dinheiro em valores baixos. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial.



Todos os jogadores e funcionários foram liberados depois de assinarem um termo de compromisso de comparecimento em juízo.



