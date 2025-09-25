Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Wilson Dias / Agência Brasil
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 54 milhões. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 54 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Esquema de venda de combustível adulterado ligado ao PCC é alvo de nova operação
Estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão
Câmara aprova projeto que exclui do arcabouço gastos com saúde e educação
Foram 296 votos favoráveis e 145 contrários
Avião que caiu com um dos maiores arquitetos do mundo voava fora do horário permitido
Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava habilitada para voo diurno, não estando equipada para voar à noite ou em condições de mau tempo
Nova diretriz endurece metas para colesterol e cria categoria de risco extremo
:acientes que já sofreram múltiplos eventos cardiovasculares passam a ter meta inédita de <40 mg/dL; documento também recomenda terapia combinada no tratamento
