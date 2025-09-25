Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Wilson Dias / Agência Brasil

Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Wilson Dias / Agência Brasil

Publicado 25/09/2025 08:41

As seis dezenas do concurso 2.919 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h desta quinta-feira (25), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.



O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 54 milhões. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.