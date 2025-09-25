Antônio Carlos Camilo Antunes está preso desde 12 de setembroReprodução
Careca do INSS depõe na CPMI nesta quinta
Investigado está preso desde o último dia 12
Câmara aprova projeto que exclui do arcabouço gastos com saúde e educação
Foram 296 votos favoráveis e 145 contrários
Avião que caiu com um dos maiores arquitetos do mundo voava fora do horário permitido
Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava habilitada para voo diurno, não estando equipada para voar à noite ou em condições de mau tempo
Nova diretriz endurece metas para colesterol e cria categoria de risco extremo
:acientes que já sofreram múltiplos eventos cardiovasculares passam a ter meta inédita de <40 mg/dL; documento também recomenda terapia combinada no tratamento
Governo acionará judicialmente hotéis que abusam de preços para COP30
Objetivo é trazer valor para o patamar da razoabilidade, diz ministro
Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
Medida não era adotada desde janeiro de 2022
