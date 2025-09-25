Polícia de MG apreendeu R$ 3 milhões em espécie - Divulgação

Publicado 25/09/2025 10:31

Minas Gerais - Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/MG) resultou na apreensão de cerca de R$ 3 milhões em espécie nesta terça-feira (23), além de dez quilos de pasta base de cocaína, veículos e celulares. A ofensiva, batizada de Homizio, foi realizada em Uberaba e Centralina, no Triângulo Mineiro, e também prendeu sete pessoas com mandados expedidos pela Justiça.



As investigações começaram em 2022, quando agentes encontraram grandes quantias escondidas em compartimentos de veículos. Somadas, as apreensões da época chegaram a R$ 1,5 milhão, parte em moeda estrangeira.



Segundo a Polícia Civil, os valores apreendidos são frutos do tráfico de drogas e movimentações de uma organização criminosa estruturada, que atuava não só em Minas Gerais, mas também em outros estados, lavando dinheiro para manter o esquema ativo.

As medidas cautelares foram autorizadas pela 2ª Vara da Justiça Federal de Uberaba. A operação recebeu o nome Homizio – termo que remete ao ato de esconder alguém ou algo da ação da justiça – em referência ao modo de atuação da organização criminosa de ocultar valores ilícitos e, posteriormente, dissimulá-los com aparência de licitude.