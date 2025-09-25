No Estado, 192.677 aposentados e pensionistas aderiram ao acordo do INSS para devolução dos valores descontados - Foto: Ilustração

Publicado 25/09/2025 12:12

Um total de 182.444 aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro que tiveram descontos feitos sem autorização em seus benefícios do INSS já receberam os valores de volta, de forma integral e com correção pela inflação (IPCA). Ao todo, mais de R$ 124,4 milhões foram pagos aos beneficiários da Previdência no Estado que aderiram ao acordo proposto pelo governo federal e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Até segunda-feira, 23, no Rio de Janeiro, 192.677 aposentados e pensionistas aderiram, e 94,69% deles já receberam.



Em todo o país, o governo já garantiu a devolução de R$ 1,53 bilhão a aposentados e pensionistas que foram prejudicados. Um total de 2,46 milhões de beneficiários aderiram ao acordo de ressarcimento e já receberam os valores devidos, o que representa 74% dos 3,33 milhões de brasileiros que estão aptos a receber.



“O ressarcimento está chegando a aposentados e pensionistas em todas as regiões do país. Nosso compromisso é garantir que cada beneficiário receba de volta o que é seu, com respeito, segurança e transparência”, completa o presidente do INSS, Gilberto Waller.

A região Sudeste é a que conta com o maior número de aposentados e pensionistas já contemplados. Ao todo, 867.470 moradores do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo já receberam mais de R$ 593,41 milhões. Em seguida aparecem as regiões Nordeste (852 mil pessoas e R$ 558 milhões), Sul (235 mil e R$ 139 milhões), Norte (190 mil e R$ 145 milhões) e Centro-Oeste (139 mil e R$ 97 milhões).