Vítima e o suspeito foram conduzidos para a Central de Flagrantes (Ceflan) 1, no bairro FlorestaReprodução / Google Street View

Um homem, de 48 anos, foi preso nesta quarta-feira (24), suspeito de filmar as partes íntimas de uma jovem, de 27 anos, em uma academia de Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo o boletim de ocorrência, um policial penal, de 36 anos, presenciou o momento em que o suspeito pegou o celular e começou a filmar a vítima enquanto ela realizava um exercício para os glúteos.

O policial que testemunhou o ocorrido relatou à Polícia Militar (PMMG) que, diante do constrangimento, se aproximou do suspeito e conseguiu ver a filmagem que ele estava fazendo da jovem, com o zoom da câmera direcionado para as nádegas. Em seguida, perguntou à vítima se ela conhecia o suspeito, e ela afirmou que não havia qualquer relação entre eles.

Ao perceber a situação, a jovem ficou assustada e procurou os policiais militares. Ela relatou que notou a ação do homem, que estava apontando a câmera em sua direção, mas afirmou não ter como saber exatamente o que ele estava fazendo, o que o policial penal esclareceu posteriormente.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito afirmou à jovem que não havia realizado as filmagens. Ao ser abordado pelos policiais militares, ele alegou que estava com o celular apenas a trabalho e que teria gravado um vídeo para enviar à sua companheira.

PMs do 16º Batalhão atenderam a ocorrência. A vítima e o suspeito foram conduzidos para a Central de Flagrantes (Ceflan) 1, no bairro Floresta, também na região Leste da capital mineira.