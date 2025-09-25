Um dos investigados possui procuração de mais de 200 empresas do ramo de posto de combustível junto à Receita Federal - Divulgação / Receita Federal

Publicado 25/09/2025 11:19 | Atualizado 25/09/2025 11:20

Postos de combustíveis e uma rede de hotéis e motéis com unidades em diversas cidades do estado de São Paulo são usados para lavar dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo investigação do Ministério Público e da Receita Federal.