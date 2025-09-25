Deputado Zé Trovão discutiu com o advogado do 'Careca do INSS'Reprodução / TV Senado
Advogado do "Careca do INSS" discute com parlamentares durante sessão da CPI
Reprodução / TV Senado#ODia pic.twitter.com/3cf7Evkvzj
Ao começar o interrogatório, Gaspar reiterou estar diante do responsável pelo "maior roubo de aposentados" do Brasil. A partir daí, o advogado Cleber Lopes se revoltou com a condução dos trabalhos e pediu para se manifestar. O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) se levantou, foi até a mesa e colocou o dedo em riste contra o advogado.
Uma confusão foi iniciada e a sessão precisou ser interrompida temporariamente. Lopes chegou a dizer que o depoimento estava encerrado e pediu para que o cliente se levantasse para ir embora.
O presidente do colegiado, Carlos Viana (Podemos-MG), que havia saído para votar em outra comissão, retomou o posto e pediu para depoente e advogado se sentarem novamente.
Antes de iniciar seu depoimento na CPMI, o "Careca do INSS" pediu aos integrantes da mesa para ser bem tratado e, em contrapartida, se comprometeu em colaborar com os trabalhos. O apelo foi feito a portas fechadas em sala ao lado de onde ocorre o depoimento.
O relator, Alfredo Gaspar, continuou a sessão, fazendo perguntas ao lobista, que não respondeu a nenhum questionamento, como já havia adiantado que faria. "Aqui o senhor pode pensar que somos inimigos. Talvez aqui seja a única fronteira que o senhor vai alcançar a sua proteção e a da sua família", afirmou Gaspar.
