Supremo vai analisar pedido de progressão de pena apresentado pela defesa de Daniel SilveiraFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Moraes cobra Daniel Silveira sobre ausência da unidade prisional após sessões de fisioterapia
Ex-deputado cumpre pena de oito anos e nove meses de prisão por ameaçar o Estado Democrático de Direito e incentivar a violência contra integrantes do STF
Motta diz que vota isenção do IR no dia 1º de outubro, mesmo sem acordo sobre anistia
Presidente da Câmara garantiu a análise do projeto pelo plenário 'independente de qualquer outra matéria'
Governistas barram convocação de ex-assessor de senador à CPMI do INSS
Requerimentos foram rejeitados em sessão antes do depoimento de 'Careca do INSS'
Vídeo! Relator chama 'Careca do INSS' de ladrão, advogado reage e confusão interrompe CPMI
Deputado Zé Trovão se levantou e caminhou até a mesa do defensor do investigado, intensificando a discussão
Mais de 182 mil aposentados e pensionistas no Estado já receberam devoluções do INSS
No Rio de Janeiro, repasses do governo federal para compensar descontos não autorizados superam R$ 124 milhões
Ataque a tiros deixa dois mortos e três feridos em escola do Ceará
Testemunhas relatam que os disparos partiram de pessoas do lado de fora da instituição
