O ministro Gilmar MendesCarlos Moura/STF
'STF sobreviveu', diz Gilmar Mendes na última sessão sob comando de Barroso
Na segunda-feira, Edson Fachin assume a presidência da Corte
Ipespe: Aprovação de Lula sobe sete pontos e chega a 50%; desaprovação da Câmara vai a 70%
Avaliação do presidente melhora inclusive entre os eleitores de centro
Instituições de ensino podem corrigir dados do Censo Escolar 2025 até 23 de outubro
Retificação deve ser feita no Sistema Educacenso
Tarcísio visita Bolsonaro e diz ter preocupação e consideração ao ex-presidente
Governador de SP destaca amizade e solidariedade ao ex-presidente antes do encontro autorizado pelo STF
Barroso diz que STF cumpriu dever de preservar o Estado de direito
Ministro comandou sua última sessão como presidente da Corte
Autoridades lamentam ataque que deixou dois mortos em escola no Ceará
Governador determinou ida da cúpula de segurança pública para a região
