Prisão do suspeito foi efetuada por agentes da Polícia Civil de São Paulo PCSP/Divulgação
Líder do PCC responsável por execuções é preso no litoral de SP
Com o suspeito, foram apreendidos dois aparelhos celulares usados para comunicação com outros membros da facção
Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz ministro de Minas e Energia
Alexandre Silveira disse que condição favorável é referente ao 'planejamento e ao índice pluvial dos últimos anos
Governo lança fundo de R$ 20 bilhões para ampliar infraestrutura de saúde e educação
Estados, municípios e organizações filantrópicas ou sociais poderão acessar crédito com juros reduzidos
Câmara aprova obrigatoriedade da coleta de digitais na Declaração de Nascido Vivo
Medida tem o objetivo de coibir o tráfico de bebês e adoções ilegais
Não foi falta de energia, mas problema técnico, diz ministro sobre apagão
'Hoje nós temos muita energia', assegurou Alexandre Silveira
