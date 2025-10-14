STJ anula condenação e manda soltar acusado pelo crime da 113 Sul Reprodução
Acusado está preso há cerca de 15 anos
Acusado está preso há cerca de 15 anos
Tremor de terra registrado na Bahia é sentido também por moradores do Tocantins
Abalo sísmico de magnitude 4,2 foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) às 10h14, com epicentro perto de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia
Governo não atendeu integralmente pedido da BYD sobre taxa de importação de carros elétricos
Na avaliação de consultores ouvidos pelo Comprova, a medida não privilegiou nenhum dos lados
Ciro Nogueira e Eduardo Bolsonaro se falam por telefone após embate nas redes: ‘Tudo resolvido’
Desentendimento começou no domingo (12), depois que Ciro disse ao Canal Livre, da Band, que a postura de Eduardo nos Estados Unidos causou um 'prejuízo gigantesco' para a direita no Brasi
Trama golpista: réus do Núcleo 4 pedem absolvição ao STF
Julgamento foi suspenso e será retomado na próxima terça-feira (21)
Operação prende seis pessoas por adulteração de bebidas em São Paulo
Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão
