Deputado Dal Barreto é alvo da PF em aeroporto na Operação Overclean Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Político é investigado por esquema de desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares
Não é verdade que 30% das bebidas destiladas vendidas no Brasil sejam falsificadas
Estudos mostram que irregularidades no setor vão além da adulteração
Aneel envia equipe ao Paraná para apurar origem de apagão
Incêndio em subestação é apontado como causa da queda de energia
Estudo aponta que financiamento climático no Brasil é desigual
Oxfam diz que desigualdade nos créditos aprofunda exclusões
Caso de joias sauditas de Bolsonaro aguarda definição da PGR há mais de um ano
Inquérito apura a apropriação indevida de joias e presentes ofertados a Bolsonaro por autoridades estrangeiras durante seu período na Presidência do Brasil
Gonet rejeita pedido de prisão contra Eduardo Bolsonaro feito por Lindbergh
Chefe do Ministério Público afirmou que parlamentares não têm legitimidade para solicitar medida cautelar
