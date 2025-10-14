Deputado Dal Barreto é alvo da PF em aeroporto na Operação Overclean - Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Deputado Dal Barreto é alvo da PF em aeroporto na Operação Overclean Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Publicado 14/10/2025 18:57 | Atualizado 14/10/2025 18:59

O deputado federal Adalberto Rosa Barreto (União Brasil-BA), conhecido como Dal Barreto, foi alvo de busca e apreensão nesta terça-feira (14), pela Polícia Federal no âmbito da operação Overclean, que investiga um esquema de desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares.

O parlamentar foi abordado no Aeroporto de Salvador, quando embarcava com destino a Brasília. Segundo a Polícia Federal, Dal tem vínculos com suspeitos já investigados por desviar verbas destinadas a prefeituras do interior da Bahia.

Diante dos indícios, os investigadores solicitaram ao ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), a autorização para cumprir esta nova fase da operação.

Dal Barreto é empresário do setor de combustíveis e proprietário de postos de gasolina. Um dos estabelecimentos ligados a ele também foi alvo de mandado de busca e apreensão. Como mostrou o Estadão em setembro do ano passado, o posto recebeu recursos de emenda Pix apresentada por outro parlamentar.

Natural de Amargosa, no Vale do Jiquiriçá, na microrregião de Jequié, ele tem trajetória política iniciada em 2008, quando tentou se eleger prefeito de sua cidade natal, mas não obteve sucesso.

Em abril de 2024, o deputado votou no plenário da Câmara pela soltura de Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e de manter vínculos com milícias do Rio de Janeiro.

Mais recentemente, em setembro deste ano, Dal Barreto foi um dos parlamentares que votaram a favor da PEC 3/2021, conhecida como PEC da Blindagem, que dificulta a abertura de processos e prisões contra deputados e senadores. A proposta prevê, entre outras medidas, a exigência de voto secreto do Congresso para validar prisões em flagrante por crimes inafiançáveis.