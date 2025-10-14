Ex-presidente Jair Bolsonaro Antonio Augusto / STF
Caso de joias sauditas de Bolsonaro aguarda definição da PGR há mais de um ano
Inquérito apura a apropriação indevida de joias e presentes ofertados a Bolsonaro por autoridades estrangeiras durante seu período na Presidência do Brasil
Caso de joias sauditas de Bolsonaro aguarda definição da PGR há mais de um ano
Inquérito apura a apropriação indevida de joias e presentes ofertados a Bolsonaro por autoridades estrangeiras durante seu período na Presidência do Brasil
Gonet rejeita pedido de prisão contra Eduardo Bolsonaro feito por Lindbergh
Chefe do Ministério Público afirmou que parlamentares não têm legitimidade para solicitar medida cautelar
Cerca de 300 iniciativas lançadas em COPs foram descontinuadas
Agenda de Ação da COP30 mapeou projetos ativos e cobrou balanço
STJ anula condenação e manda soltar acusado pelo crime da 113 Sul
Acusado está preso há cerca de 15 anos
Tremor de terra registrado na Bahia é sentido também por moradores do Tocantins
Abalo sísmico de magnitude 4,2 foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) às 10h14, com epicentro perto de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia
Governo não atendeu integralmente pedido da BYD sobre taxa de importação de carros elétricos
Na avaliação de consultores ouvidos pelo Comprova, a medida não privilegiou nenhum dos lados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.