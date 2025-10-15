Ficou constatado, em um primeiro momento, que a água estava contaminada com algum tipo de produto - Reprodução / Redes sociais

Ficou constatado, em um primeiro momento, que a água estava contaminada com algum tipo de produtoReprodução / Redes sociais

Publicado 15/10/2025 10:39

Um homem, identificado como Alexandre Carpine, de 50 anos, foi internado após consumir, nesta sexta-feira (10), uma água mineral da marca Mineratta, em Garça, no interior de São Paulo. A vítima sofreu queimaduras gastrointestinais

Após passar mal, o homem procurou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade. Ele foi medicado, e ficou constatado, em um primeiro momento, que a água estava contaminada com algum tipo de produto.

Segundo a administração do município, o exame de endoscopia digestiva constatou a presença de lesões compatíveis com queimaduras de contato no trato gastrointestinal.

O secretário de Saúde do município, Pedro Scartezini, informou que o lote 2.531, fabricado em 10 de setembro de 2025 e com validade até 10 de setembro de 2026, está contaminado.

Scartezini aconselhou que a população não consuma a água do lote 2.531. "Até que seja esclarecido o que realmente aconteceu com essa água, se era apenas aquela garrafa que estava contaminada ou se há mais unidades afetadas."

A Polícia Civil, que investiga o caso, informou que as garrafas do lote consumido foram apreendidas no hospital. O lote foi apreendido, e a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar foram acionadas. A vítima respondeu bem ao tratamento e, de acordo com a Prefeitura, já recebeu alta hospitalar.

A DBG Distribuidora de Bebidas Garça, responsável pela distribuição da água da marca Mineratta, afirmou em nota que está tomando todas as providências cabíveis. "Reforçamos que a empresa envasadora responsável segue rigorosos padrões de controle de qualidade, cumprindo integralmente as normas e protocolos exigidos pela legislação vigente."

