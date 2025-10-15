Ministro Luís Roberto Barroso deixará o cargo no STF no próximo sábado (18)Divulgação/TSE
Barroso passa mal e é internado em hospital de Brasília
Ministro passou por bateria de exames para verificar suspeita de virose
Mãe e padrasto são presos após confessar morte de menina de 5 anos
Corpo de Maria Clara Aguirre Lisboa foi enterrado no quintal da casa onde morava
Aposentadoria de Barroso é publicada no Diário Oficial
Indicado para a Corte em 2013, ministro deixou cargo aos 67 anos
Ex-subsecretário condenado pela máfia do ISS em SP é preso na Bahia
Ele foi condenado a 18 anos de prisão
Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil
Acordo prevê transferência de tecnologia e reduzirá custos para o SUS
PGR pede retomada de inquérito sobre interferência de Bolsonaro na PF
Pedido será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes
