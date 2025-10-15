O ministro do STF, Luís Roberto BarrosoFábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Aposentadoria de Barroso é publicada no Diário Oficial
Indicado para a Corte em 2013, ministro deixou cargo aos 67 anos
Ex-subsecretário condenado pela máfia do ISS em SP é preso na Bahia
Ele foi condenado a 18 anos de prisão
Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil
Acordo prevê transferência de tecnologia e reduzirá custos para o SUS
PGR pede retomada de inquérito sobre interferência de Bolsonaro na PF
Pedido será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes
'Conversei com Alcolumbre e sessão de vetos está mantida', disse Tereza Cristina
Líder do PP confirma realização da sessão que analisará impasses do licenciamento ambiental
Moraes manda soltar presa do 8 de janeiro com problemas de saúde
Ministro determinou uso de tornozeleira eletrônica
