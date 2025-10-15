Para assumir a presidência da Feam, Edson se afastou do escritório Edson Resende Advocacia Reprodução/Instagram
Zema nomeia ex-promotor que advogou para mineradoras para cuidar de órgão ambiental
Empresa fundada por Edson Resende está envolvida em discussões sobre a retomada da Mina da Jangada, em Brumadinho, local do rompimento da barragem da Vale em 2015
