Casos de intoxicação por metanol sobem para 41 - Myron Muza

Publicado 15/10/2025 18:57 | Atualizado 15/10/2025 18:58

O Ministério da Saúde atualizou, nesta quarta-feira (15), os dados sobre intoxicações por metanol associadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Até o momento, o país registra 148 notificações, das quais 41 foram confirmadas e 107 seguem em investigação. Outras 469 notificações foram descartadas.

O estado de São Paulo concentra a maior parte dos registros, com 60,8% das notificações — 33 casos confirmados e 57 em apuração. Até a última atualização, apenas São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul haviam confirmado ocorrências. Agora, Pernambuco também entra na lista, com três casos confirmados.

Com a inclusão do novo estado, o panorama nacional fica assim: 33 casos em São Paulo, 4 no Paraná, 3 em Pernambuco e 1 no Rio Grande do Sul.

Entre os casos ainda em investigação, São Paulo lidera com 57, seguido de Pernambuco (31), Rio de Janeiro (6), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (3), Rio Grande do Sul (3), Alagoas (1), Goiás (1) e Paraná (1).

Em relação aos óbitos, oito mortes foram confirmadas — seis em São Paulo e duas em Pernambuco. Outros dez casos seguem sob investigação, sendo quatro em SP, três em PE, um em Mato Grosso do Sul, um na Paraíba e um no Paraná.