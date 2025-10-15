Solicitação da ministra Cármen Lúcia pode beneficiar o governoValter Campanato/Agência Brasil
Cármen Lúcia pede mudança em relatoria de 'filhotes da tese do século'
Magistrada solicitou que a ação seja redistribuída para o ministro Kássio Nunes Marques
Em carta ao FMI, Haddad pede taxação de super-ricos e transição verde
Documento critica protecionismo e cobra reforma do fundo
Filha de Fachin defende indicação de mulher para vaga no STF: 'Nada sobre nós, sem nós'
Melina Fachin publicou no Instagram uma citação da ex-ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que se destacou por sua atuação progressista
Prefeito vira alvo do MP por nepotismo após nomear o filho para três secretarias
Segundo o Ministério Público, o filho do prefeito não possui qualificação técnica para exercer as funções às quais foi designado
SP: Jundiaí confirma uma morte causada por intoxicação de metanol
Número de óbitos no estado de São Paulo subiu para seis
STF suspende leis que proibiram ensino de gênero nas escolas
Decisão derruba regras das cidades de Tubarão, Petrolina e Garanhuns
