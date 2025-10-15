Prefeito vira alvo do MP por nepotismo após nomear o filho para três secretariasReprodução
Prefeito vira alvo do MP por nepotismo após nomear o filho para três secretarias
Segundo o Ministério Público, o filho do prefeito não possui qualificação técnica para exercer as funções às quais foi designado
SP: Jundiaí confirma uma morte causada por intoxicação de metanol
Número de óbitos no estado de São Paulo subiu para seis
STF suspende leis que proibiram ensino de gênero nas escolas
Decisão derruba regras das cidades de Tubarão, Petrolina e Garanhuns
Gleisi diz que 'Lira está na base e quer ajudar' o governo
Ministra negou que o ex-presidente da Câmara tenha buscado manter seus indicados em cargos na administração federal
Leilão da Receita Federal tem iPhone por R$ 300 e carro por R$ 2,5 mil
Envio de lances começará no dia 23
Zoológico de São Paulo registra nascimento de filhotes de uma das maiores corujas do mundo
Nós próximos dias será realizado um exame de DNA para identificar o sexo das aves
