Jovem se arriscou para salvar duas pessoas do incêndioDivulgação / Corpo de Bombeiros

Paraná - Um apartamento do 13º andar de um prédio em Cascavel, no oeste do Paraná, foi atingido por um incêndio na manhã desta quarta-feira (15). Uma jovem, que conseguiu escapar, subiu em um ar-condicionado na parte de fora e ajudou a resgatar outras duas vítimas, uma mulher, de 51 anos, e uma criança, de 4 anos.

Imagens cedidas pelo Corpo de Bombeiros mostram a jovem no momento em que estava atuando no resgate e posteriormente sendo levada pelos militares para ser atendida emergencialmente.

Jovem que se arriscou teve grande parte de seu corpo queimado Divulgação / Corpo de Bombeiros

Segundo a corporação, homens do 4º Batalhão de Bombeiro Militar foram acionados, por volta das 6h45, para atender a um incêndio em um apartamento localizado no Edifício João Batista, situado no cruzamento das ruas Riachuelo e Londrina, no bairro Country.

"No local, as equipes constataram fogo em um dos apartamentos do último pavimento, com intensa emissão de fumaça e risco de propagação para unidades vizinhas", diz um trecho da nota enviada ao DIA.

Os agentes realizaram a evacuação do prédio e iniciaram o combate às chamas. A mulher e a criança já haviam sido tiradas do prédio com a ajuda de outros moradores. A vítima de 51 anos tinha queimaduras no rosto face, vias aéreas, braços e pernas, enquanto a de 4 anos tinha ferimentos na região pélvica, nas pernas e nas mãos.

A jovem que teve a atitude heroica entrou no apartamento em chamas para tentar sair, mas não conseguiu. Os militares a resgataram com entre 80% e 90% do corpo queimado. Todas as três foram encaminhadas para unidades hospitalares. O Corpo de Bombeiros não confirmou o parentesco entre elas.

A Polícia Civil compareceu ao local para apurar o ocorrido. A princípio, não foram localizados indícios de incêndio criminoso.